Torino-Milan, Belotti: "Ci manca personalità ed i prossimi rigori li calcerò io. La mia clausola..."

16/01/2017 23:57

TORINO-MILAN BELOTTI POSTGARA / Al termine di Torino-Milan, Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport':

"Mihajlovic nel postpartita non ci ha parlato, parleremo sicuramente domani. Nei momenti di difficoltà dobbiamo avere maggiore personalità. Come è successo giovedì, anche oggi siamo tornati a giocare solo dopo che gli avversari hanno recuperato. Se vogliamo competere per l'Europa dobbiamo cambiare marcia. Il rigore l'avrei dovuto tirare io, ma Ljajic si sentiva pronto e l’ha tirato lui. Perché centrale? In settimana lui calcia i rigori e li calcia anche molto bene. Purtroppo per noi stavolta il portiere è rimasto fermo e l’ha parato. I prossimi rigori? Li tiro io (ride, ndr)! I 100 milioni di clausola sono un peso? No, perché ormai nel calcio le cifre sono spropositate. I giocatori vengono strapagati, ma io devo concentrarmi solo sul campo. Il resto non mi interessa".

D.G.