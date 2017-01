Torino-Milan, Montella: "Oggi niente complimenti per Niang. Deulofeu..."

16/01/2017 23:16

TORINO MILAN MONTELLA POSTGARA / Il Milan recuperare due gol ed esce dall''Olimpico' di Torino con un punto. Una prestazione che, nonostante tutto, soddisfa Vincenzo Montella: "Oggi abbiamo visto tantissime partite in una partita - ha spiegato a 'Sky Sport' - E' stata una gara indecifrabile. Abbiamo iniziato bene, guidando il gioco. Poi abbiamo concesso qualche contropiede di troppo al Torino che ha mostrato più temperamento e si è portato meritatamente in vantaggio. Nella ripresa abbiamo alzato anche noi il temperamento e siamo stati bravi a pareggiarla, poi nel finale ci siamo affrontati veramente a viso aperto.

L'obiettivo, il sogno e il lavoro ci portano a credere che possiamo giocare per 90 minuti sempre allo stesso livello. E' una questione di testa, un percorso che dobbiamo attraversa un po' per volta. Champions? La classifica l'ho vista poco fa e siamo tutte vicine. Il mio obiettivo è l'Europa, l’importante è stare e lì e lottare. Far entrare Lapadula? Ci ho pensato, ma poi ho optato per Niang perché avevo visto Bonaventura un po' stanco. Mi sono arrabbiato con lui per l'occasione sul cross di Abate? Sì un po'... (ride, ndr). Ha qualcosa da farsi recuperare... Il rigore di Ljajic? E' stato anche bravo Donnarumma a pararlo". In conclusione una battuta sul calciomercato: "Deulofeu mi piace? Aspettiamo domani che ci sarà modo di parlarne!".

Il tecnico rossonero ha parlato anche a 'Premium Sport' continuando sulle ultime news Milan: "Abbiamo imparato un'altra piccola lezione che ci servirà per il futuro: dobbiamo crescere nell'interpretazione della gara. Niang svogliato? Tante altre volte gli ho fatto i complimenti, stasera un po' meno. Mihajlovic arrabbiato nel finale? Me l'hanno detto, se avessi potuto fare qualcosa gli avrei detto di sfogarsi su un suo giocatore così avrebbero giocato con un uomo in meno".

D.G.