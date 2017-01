Torino-Milan, Mihajlovic furioso: "Folle pareggiare questa partita. Basta Europa!"

Silvio Frantellizzi (Twitter: @SilFrantellizzi)

TORINO MILAN/ E' un Sinisa Mihajlovic deluso quello che si presenta ai microfoni di 'Premium Sport' al termine di Torino-Milan, match che ha visto i granata buttare al vento due reti di vantaggio subendo il ritorno e il pareggio dei rossoneri. "Non sono arrabbiato, sono infuriato. Pareggiare questa partita è folle - ha dichiarato Mihajlovic - Non sono riuscito a far fare il salto di qualità alla squadra, questo mi dispiace. Commettiamo sempre gli stessi errori. Buttando via punti così è inutile anche parlare di Europa. Ci proveremo, ma così è molto molto difficile. Ai miei giocatori non ho detto nulla, parleremo domani. Mi chiedo anche io il perché di questi 15 minuti nel secondo tempo. Così non si può giocare. Mi dispiace anche per i giocaotri, danno l'anima, ma manca qualcosa come personalità "

"Società sa bene pregi e difetti della squadra, ci mancano certo tipo di giocatori. Vedremo se riusciremo a fare, società farà di tutto per accontentarmi. Di certo non serve un ingegnere nucleare per capire cosa manca a questa squadra. Non voglio più parlare d'Europa"

"Il rigore di Ljajic? Lo ha tirato male ma i rigori si possono sbagliare - ha poi spiegato a 'Sky Sport' - posso dirgli qualcosa sulla partita perché non mi è piaciuto, ma non sui rigori".