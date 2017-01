Juventus, Khedira: "La Roma non mi preoccupa. Pogba? E' inutile parlarne..."

16/01/2017 22:57

JUVENTUS KHEDIRA SERIE A ROMA / La sconfitta dela Juventus contro la Fiorentina ha riaperto il campionato. Ora la Roma è distante una sola distanza (anche se la 'Vecchia Signora' deve ancora recuperare una gara), ma Sami Khedira non si dice preoccupato: "C'è un solo punto tra noi e la Roma, ma non guardiamo agli altri club. Pensiamo solo a noi. E' molto più facile pensare al nostro cammino, non sono Einstein ma so che il campionato italiano è difficile, anche se Napoli e Roma sono ottime squadre. Pogba? E' il passato, abbiamo altri grandi giocatori e credo Paul stia facendo bene a Manchester, noi abbiamo Marchisio, Sturaro, Pjanic e Rincon, è inutile parlare di Pogba", ha spiegato il centrocampista tedesco a 'Sky Sport'.

D.G.