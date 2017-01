Torino-Milan, Bertolacci: "Primo tempo regalato!"

16/01/2017 22:55

TORINO MILAN/ Andrea Bertolacci è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Torino-Milan, match che ha visto i rossoneri chiudere sul 2-2 dopo essere andati sotto di due reti: "Abbiamo un po' regalato il primo tempo, ma nella ripresa abbiamo giocato da Milan dimostrando di volere la vittoria. Frenata in chiave Champions? Sapevamo che era una partita importante perché le dirette avversarie hanno vinto tutte, volevamo fare bottino pieno e dispiace, dobbiamo migliorare l'approccio. Gioco con più serenità? Sicuramente, dispiace per il risultato perché quando si vince è più bello, ma a livello sento una grande fiducia da parte dell'allenatore ed è importante per me".

S.F.