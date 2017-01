Punto Liga, risultati e classifica diciottesima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

16/01/2017 22:50

PUNTO LIGA / E la Liga si riapre. Nell'inferno del 'Sanchez Pizjuan', il Real Madrid si fa ribaltare nei minuti finali dal Siviglia: vantaggio di Ronaldo, poi autogol dell'odiatissimo Sergio Ramos ed infine la rete decisiva del nuovo arrivato Stevan Jovetic, che punisce per due volte nel giro di pochi giorni le 'merengues'. Questa volta regalando i tre punti agli andalusi che volano a meno uno dalla banda di Zidane (che però deve recuperare una partita) stoppandoli a quota 40 gare senza sconfitte. Subito dietro accelera il Barcellona, che spazza via il Las Palmas. Ora è a -2 dai madrileni.

L'Atletico, con una rete di Gaitan, regola il Betis e trova la terza vittoria di fila. In zona Europa sale la Real Sociedad dopo il colpo sul campo di un Malaga disastroso ed arrivato a quota tre sconfitte consecutive. Senza reti Deportivo la Coruna-Villarreal e Leganes-Athletic Bilbao, il Celta Vigo passa all'89' contro l'Alaves, l'Eibar stende lo Sporting Gijon in un pirotecnico 2-3. Il Valencia, con Simone Zaza in tribuna, si stacca dalla zona rossa battendo l'Espanyol, pareggiano, infine, Granada e Osasuna nell'incrocio tra ultime della classe.

RISULTATI

Leganes-Athletic Bilbao 0-0.

Barcellona-Las Palmas 5-0: 14' Suarez, 52' Messi, 57' Suarez, 59' Turan, 80' Vidal.

Atletico Madrid-Betis 1-0: 8' Gaitan.

Deportivo la Coruna-Villarreal 0-0.

Valencia-Espanyol 2-1: 17' Montoya (V), 73' Mina (V), 85' Lopez (E).

Celta Vigo-Alaves 1-0: 89' Radoja.

Sporting Gijon-Eibar 2-3: 4' rig. Adrian (E), 9' Carmona (S), 21' Leon (E), 23' Luna (E), 58' Cases (S).

Granada-Osasuna 1-1: 12' Riera (G), 69' Kravets (O).

Siviglia-Real Madrid 2-1: 67' rig. Ronaldo (R), 85' autogol Sergio Ramos (S), 90+2' Jovetic (S).



Malaga-Real Sociedad 0-2: 50' Martinez, 62' Juanmi.

CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 40*, Siviglia 39, Barcellona 38, Atletico Madrid 34, Real Sociedad 32, Villarreal 31, Athletic Bilbao 28, Celta Vigo 27, Eibar 26, Las Palmas 24, Espanyol 23, Alaves 22, Malaga 21, Betis 21, Deportivo la Coruna 18, Leganes 17, Valencia 16*, Sporting Gijon 12, Granada 10, Osasuna 9.

*Una partita in meno