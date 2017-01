Torino-Milan, al triplice fischio esplode l'ira di Mihajlovic!

16/01/2017 22:42

TORINO MILAN MIHAJLOVIC RABBIA / Il Torino dilapida un doppio vantaggio e contro il Milan rimedia solamente un punto. Una grande occasione persa dai granata, considerando anche il rigore sbagliato da Ljajic sul 2-0, oltre a diverse occasioni non concretizzate nella ripresa.

Un pareggio che non ha assolutamente soddisfatto Sinisa Mihajlovic che, al triplice fischio, non si è trattenuto: calcione contro un cartellone pubblicitario e rientro negli spogliatoi scurissimo in volto. Si preannuncia un quarto d'ora di 'fuoco' per i giocatori granata. Dalle immagini mandate in onda da 'Sky Sport', si vede anche Mihajlovic rifilare una manata al cartellone della 'Lega Serie A' che serve per le interviste di fine partita. Una scheggia del cartellone avrebbe colpito nell'occhio uno steward presente a bordo campo, fertito ma non in maniera grave.

D.G.