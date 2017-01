Coppa d'Africa, Congo-Marocco 1-0: decide Kabananga

16/01/2017 22:32

COPPA AFRICA CONGO MAROCCO / Il Congo stende il Marocco nella seconda gara del Gruppo C e si regala la vetta. A decidere il match la rete nella ripresa di Kabananga, con i suoi compagni che riescono a resistere all'assalto finale nonostante l'inferiorità numerica dall'82esimo in poi per via dell'espulsione di Mutambala.

Congo-Marocco 1-0 (55' Kabananga)

CLASSIFICA GRUPPO C: DR Congo 3, Costa d'Avorio 1, Togo 1, Marocco 0

D.G.