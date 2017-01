Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Defrel: c'è il piano

16/01/2017 22:15

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL SASSUOLO / Feghouli si allontana, Musonda bocciato da Spalletti e la Roma decide di tornare su un vecchio obiettivo. Si tratta di Gregoire Defrel del Sassuolo, un profilo che i giallorossi hanno già attenzionato da diverso tempo. Nelle ultime settimane il ds Massara aveva cercato di battere altre piste per regalare a Spalletti un rinforzo offensivo, ma Payet gli ha scombinato tutti i suoi piani: con la prossima uscita del francese il West Ham ha deciso di bloccare la partenza di Feghouli. Costringendo così il club capitolino a continuare la propria ricerca.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Defrel

Il calciomercato Roma per il momento si è limitato alle sole uscite di Iturbe (direzione Torino) e Machin (finito al Lugano come vi avevamo anticipato). E' arrivato il momento di concentrarsi sulle entrate, dove la casella segna un inesorabile zero. Ma la dirigenza capitolina è a lavoro per rimediare: nelle ultime ore si registra un nuovo e rinnovato pressing per Defrel. Il francese, 6 gol e 4 assist fin qui in campionato, è desideroso di fare il grande salto: vorrebbe cambiare aria e sposare il progetto di una squadra più ambiziosa rispetto al Sassuolo. Dal canto suo il club emiliano ha alzato un muro: valuta l'attaccante transalpino non meno di 15 milioni di euro e non ha intenzione di cederlo a gennaio. Questa però è una situazione che potrebbe sbloccarsi col passare dei giorni, considerando anche la volontà del giocatore stesso. L'idea della Roma è quella di tentare una formula 'alla Gagliardini': un prestito biennale con obbligo di riscatto in modo da dilazionare il pagamento su più bilanci. Dovrà guardarsi però dalla concorrenza estera: Defrel, infatti, ha diversi estimatori anche in Premier League.

"Ho registrato molti sondaggi ma non intendo fare nomi. Credo sia davvero difficile che possa cambiare squadra già a gennaio poi, chiaramente, tutto può succedere nel mercato", ha spiegato l'agente di Defrel, Giampiero Pocetta, in esclusiva a Calciomercato.it non molto tempo fa.

E.T./D.G.