Calciomercato Inter, Wanda Nara annuncia: "I cinesi voglio Icardi"

CALCIOMERCATO INTER/ La Cina chiama Mauro Icardi: la conferma è arrivata direttamente da Wanda Nara. La moglie e agente dell'attaccante argentino, ha ammesso l'interesse dei club cinesi nei confronti del capitano dell'Inter, dichiarando al tempo stesso che non si muoverà da Milano: "Club cinesi su Icardi? Sì, posso confermare che molte squadre lo vogliono, però lui ha da poco firmato un nuovo contratto con l'Inter ed è assolutamente felice - ha dichiarato Wanda Nara a 'Calciomercato.com' - L'Inter ha sempre fatto di tutto per trattenerlo, così come Mauro ha sempre fatto di tutto per restare in nerazzurro da capitano. E io mi sento testimone di questo amore".

