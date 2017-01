Calciomercato Lazio, Pastorello: "Giuseppe Rossi può tornare in Italia e Tare..."

16/01/2017 21:53

CALCIOMERCATO LAZIO GIUSEPPE ROSSI / Giuseppe Rossi può tornare in Italia? Per il momento l'ipotesi non sembra essere di prossima realizzazione, ma gli estimatori per lo sgusciante attaccante mancino non mancano di certo: "Ora è al Celta Vigo ed il fisico sta rispondendo bene. Il suo contratto è in scadenza e potrebbe anche tornare in Italia. La Lazio? Ne abbiamo parlato tempo fa, a Tare piace da sempre. Sarebbe interessante una coppia con Immobile", ha ammesso Giuseppe Pastorello, che assieme al fratello di Federico ne cura gli interessi, durante 'La Politica nel Pallone' su 'Gr Parlamento'.

D.G.