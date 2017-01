PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-MILAN, Belotti bomber vero. Romagnoli: che fatica!

Stefano Carnevali

PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-MILAN: PROMOSSI E BOCCIATI - Partita in cui accade di tutto. Nel Milan brutta serata per Romagnoli, non aiutato da Calabria e Pasalic. Bene Paletta, Bertolacci e Donnarumma. Suso si spegne sul più bello. Nel Torino il gigante è Belotti. Buona anche la prova di Hart. Rossettini crolla nella ripresa. Male Ljajic. Non convince la direzione di Tagliavento.

TORINO

Hart 7 - Qualche incertezza coi piedi e una grande parata su Suso al 38’. Bene anche in altre circostanze. Para davvero di tutto, anche in modo scomposto, finché può.

Zappacosta 5,5 - Spinge meno di Barreca, ma è più ordinato. Rischia su Bonavnetura al 37’, ma Tagliavento lo grazia. Serata così così.

Rossettini 5 - Controlla la sua zolla con precisione e fisicità. Dopo che il Torino va in vantaggio entra in trincea e si esalta per lunghi tratti. Nel secondo tempo soffre e commette una grossa ingenuità regalando il rigore a Paletta.

Moretti 5,5 - Comincia molto bene: anche quando è fuori posizione riesce a limitare gli avversari che sono molto più rapidi di lui. Viene ammonito e poi sporca un po' la sua prova. Nel finale è lui che salva il Torino nelle situazioni più intricate.

Barreca 6 - Voglioso ma impreciso: spinge tanto, ma raccoglie poco. Difensivamente rischia il meno possibile e gioca con ordine. Cresce con il passare dei minuti. Ma torna negativo nella ripresa.

Benassi 6,5 - Buona qualità nelle prime battute di gara. Con bravura e fortuna firma il 2-0 per il Torino. Poi fatica un po’ di più e, nel secondo tempo, si spegne. Dall'81' Baselli SV -.

Valdifiori 5,5 - Mette ordine, anche se i compagni non riescono a trovarlo molto spesso. Nella ripresa fa più fatica, perché la squadra sbanda non pcoo. Dal 67' Lukic 6 - Entra bene, anche perché il Milan è calato.

Obi 5,5 - È lui a portare la pressione alta da subito. Efficace nel disturbo continuo ai portatori di palla rossoneri. Non ha più fiato nella ripresa: croolo di schianto. Dal 60' Iturbe 5 - Tanta voglia, tanto impegno. Ma anche numerosi errori.

Iago Falque 7 - La sua tecnica fa la differenza, come quando dà il via all’azione del vantaggio granata. Non si vede spesso, ma è comunque lui a garantire un buon possesso anche nel complicato secondo tempo dei suoi.

Belotti 7,5 - Sempre in agguato e generoso anche nei ripiegamenti su Locatelli. Bravo e fortunato in occasione del gol, quando raccoglie il tiro sballato di Ljajic. Si vede meno, ma sempre con grande pericolosità, nella ripresa. Bomber vero.

Ljajic 4,5 - Trotterella senza grande incisività per molti minuti. Suo malgrado - dopo un tiro sbagliato - consente a Belotti di trovare il gol del vantaggio. Tira un rigore bruttissimo. Si rivede, con un bel tiro da fuori, solo al 23' della ripresa. Spreca una buona occasione nel finale. Poco. Troppo poco.

All. Mihajlovic 6 - Dentro Zappacosta, Iago e Obi rispetto alla gara di Coppa Italia. Pressione molto alta in ogni zona del campo che poi si tramuta in una fase di attesa bassissima, per cercare la ripartenza. Il doppio vantaggio è rocambolesco, ma concretizza un miglior approccio alla gara. Nella ripresa la squadra si schiaccia un po' troppo e poi crolla clamorosamente. Prova a scuotere i suoi con l'inserimento di Iturbe ed effettivmente le cose vanno meglio, ma è più che altro il Milan a essere calato.

MILAN

Donnarumma 7 - Un’uscita da brividi dopo 4 minuti, ma Paletta lo salva. Bravo al 6’ su Belotti. Non può nulla sull’1-2 del Torino. Saggio contro Ljajic dal dischetto.

Abate 5,5 - Costretto a una grande prudenza, perché dalla sua parte Ljajic e Barrecca partono spingendo molto. Ingenuo in occasione del rigore causato. In seguito spinge tanto anche se non sempre con precisione.

Paletta 6,5 - Pronti via e, dopo l’uscita errata di Donnarumma, salva il Milan. Balla anche lui nei 5’ minuti del disastro-Milan, ma è quello che ‘tiene botta’ sempre contro Belotti. Al 59' va vicinissimo al gol e un minuto dopo si procura il rigore che Bacca trasforma. In campo aperto, più volte, nel finale, è decisivo.

Romagnoli 4,5 - Dopo un buon avvio va ‘in bambola’: 5’ minuti tremendi che portano all’1-2 del Torino. Buon salvataggio in avvio di ripresa. Poco dopo spreca una grande occasione a ridosso di Hart. Serata difficile, anche in regia. Rimedia anche il rosso nel finale.

Calabria 5 - Torna titolare, anche se a sinistra. È piuttosto attivo, anche se fa più di un errore grave in palleggio. Difensivamente paga sempre dazio. Dall'87' Vangioni SV -.

Pasalic 5 - Bei movimenti che però spreca troppo spesso con errori di palleggio evitabili. È macchinoso, impreciso. Tiene in gioco Belotti in occasione dell’1-0. Fa rimpiangere Kucka.

Locatelli 5,5 - Tatticamente è molto utile, ma in fase di impostazione ha sempre la testa un po’ troppo bassa. Fatica a condurre il Milan all'attacco. Non dà qualità.

Bertolacci 6,5 - Molto attivo, non altrettanto preciso. Tocca tanti palloni con fortune alterne. Ha soprattutto il merito di rimettere il Milan in partita al 10' del secondo tempo. Dal 73' Kucka 6 - Fa il suo, mettendoci il fisico.

Suso 6 - Nel primo tempo ha le quattro occasioni migliori per il Milan, ma non è fortunato. Alle volte è questione di centimetri, in altri momenti è Hart a superarsi. Stranamente, rispetto al solito, non dà il meglio nel secondo tempo. Nel finale spreca un'occasione decisiva.

Bacca 6,5 - Più attivo del solito anche in avvio e fuori dall’area di rigore. Dopo lo svantaggio fa un po’ più fatica, perché il Torino è molto più chiuso. Rigore perfetto.

Bonaventura 6,5 - In avvio è il più positivo tra i Rossoneri. Non cala mai, nemmeno dopo il vantaggio avversario, anche se fa più fatica ad arrivare in porta. Nel finale firma un paio di grandi giocate. Dall'84' Niang SV -.

All. Montella 6 - Centrocampo di qualità e Calabria titolare sulla sinistra. Scelte che non pagano contro la fisicità del Toro. Il Milan parte con più autorità nella ripresa e schiaccia un Torino stanco. Il pareggio - che arriva con un folgorante 1-2 - non rilancia, però, la squadra: sul 2-2 il Milan torna a sedersi.

Arbitro: Tagliavento 4,5 - Al 12’ non vede un plateale fallo di mano di Benassi che, in caduta, ferma così Bacca. Il fuorigioco su Bacca al 16’ è corretto. Proteste rossonere per un mani di Bacca al 17’: sembra vedere bene, lasciando correre. Al 19’ potrebbe ammonire Obi che entra - duro e in ritardo - su Bonaventura. Qualche dubbio al 27’: la posizione di Belotti forse è regolare. Al 29’ Bonaventura viene fermato per un mani che non sembra esserci. Il rigore per il Torino ci sta. Manca un rigore per il Milan al 37’: Zappacosta abbatte Bonaventura in area dopo un rimpallo. Al 56' giusto annullare il gol a Benassi per offside. Un minuto dopo Obi avrebbe meritato il rosso. Il rigore per il Milan c'è. Errori anche nell'assegnazione dei calci d'angolo: un paio per parte. Dubbi anche a 10' dalla fine per un fallo non fischiato ai danni di Benassi sulla trequarti.

TABELLINO

TORINO-MILAN 2-2

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi (81' Baselli), Valdifiori (67' Lukic), Ob; (60' Iturbe) Falque, Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic. A DISP: Ajeti, Padelli, Carlao, De Silvestri, Cucchietti, Gustafson, Maxi Lopez, Boyé.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Calabria (87' Vangioni); Pasalic, Locatelli, Bertolacci (73' Kucka); Suso, Bacca, Bonaventura (84' Niang). All. Montella. A DISP: Storari, Gomez, Zapata, Sosa, Plizzari, Honda, Cutrone, Lapadula, Ely.

Arbitro: Tagliavento

Marcatori: 21’ Belotti, 26’ Benassi (T); 55' Bertolacci, 60' rig. Bacca (M)

Ammoniti: 25’ Locatelli, 45’ Romagnoli (M); 40’ Moretti, 50' Belotti, 57' Obi, 59' Rossettini, 79' Iago Falque (T)

Espulsi: 89' Romagnoli (M)

Note: Al 32' Donnarumma (M) para un rigore a Ljajic (T)