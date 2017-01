Inter, Ausilio ufficializza: "Calciomercato in entrata chiuso". Poi blinda due giocatori

16/01/2017 21:27

CALCIOMERCATO INTER AUSILIO BANEGA KONDOGBIA RANOCCHIA / Con l'arrivo di Pioli l'Inter ha iniziato finalmente ad ingranare. Con quella centrata sabato sono cinque le vittorie di fila: 15 punti che hanno rilanciato le quotazioni europee dei nerazzurri.

Intervistato da 'Premium Sport', il ds Piero Ausilio ha fatto il punto sul momento della 'Beneamata, sulla sfida di domani di Coppa Italia, ma anche del calciomercato Inter.

Calciomercato Inter, Ausilio: "Da qui alla fine nessun altra entrata"

Il dirigente nerazzurro si è subito concentrato sulle prossime mosse di calciomercato in entrata: "Garantisco che questa è la rosa che volevamo, dobbiamo fare qualche uscite tra i giovani. Banega e Kondogbia sul mercato? No, sono importantissimi per noi, le prestazioni di questi ragazzi sono sorprese per voi, non per noi. Avevano solo bisogno di continuità e fiducia, in particolare Kondogbia, che sta dimostrando cosa vale".

Il discorso si sposta poi verso le uscite: "Mercato in uscita in attacco? In entrata non c'è più nulla, in uscita i giovani (come Miangue verso il Cagliari e Gnoukouri diretto a Crotone, ndr). Ci sono giocatori importanti che possono entrare anche a partita in corso. Dietro le vittorie dell'Inter ci sono anche i giocatori che entrano a gara in corso come è successo nell'ultimo match a Palacio e Eder. Ranocchia in Premier League? Vediamo, ci sono delle opportunità, ha grande considerazione all'estero. Se vuole più spazio siamo felici di trovare soluzione o di tenerlo". Di seguito il resto delle sue dichiarazioni.

COPPA ITALIA - "Non possiamo permetterci di sottovalutare una gara come quella col Bologna. La Coppa è uno degli obiettivi della stagione, puoi vincere trofeo, il primo del nuovo corso. Giocheremo al massimo per qualificarci".

DE BOER - "No, nessun rimpianto, si guarda solo presente e futuro. Tutto quello che è passato può essere servito. De Boer è un ottimo allenatore, ha avuto difficoltà ma non è l’unico responsabile. Abbiamo fatto tesoro di quello che è successo e vogliamo continuare a farlo".

PIOLI - "Siamo soddisfatti di lui, è una scelta di tutti, fatta in sintonia tra tutti in società".

JOVETIC - "L'inizio di Jovetic a Siviglia? Siamo quelli più contenti, è un ragazzo eccezionale, grande professionista e farà molto bene, poi vedremo come andrà a finire. E' un nostro giocatore e un investimento e i risultati ci stanno dando ragione".

D.G.