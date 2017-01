Lazio, da Pioli a Inzaghi: la crescita di Patric

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

16/01/2017 21:15

LAZIO PATRIC - Vola la Lazio di Simone Inzaghi, rivelazione del campionato in corso insieme all'Atalanta. Il 2-1 in rimonta di domenica proprio al cospetto dell'undici allenato da Gasperini ha permesso ai biancocelesti di restare in scia alle 'big' della Serie A e continuare a sognare un piazzamento in Champions League. Per le news Lazio l'ottimo lavoro fin qui svolto da Inzaghi è certificato anche dalla crescita di alcuni giocatori in rosa, tra cui l'ex Barcellona Patric.

News Lazio, la crescita di Patric sotto la gestione Inzaghi

Terminata l'avventura in Catalogna (dove, dopo la trafila nella cantera blaugrana, collezionò solo una presenza con la prima squadra visto che veniva utilizzato prevalentemente nel Barcellona B), nel calciomercato dell'estate 2015 il 23enne laterale sbarcò a parametro zero a Formello sotto la gestione Pioli. Patric venne utilizzato con il contagocce dall'attuale allenatore dell'Inter, suscitando così lo scetticismo della piazza sul suo approdo nella Capitale. Storia diversa, invece, con Simone Inzaghi in panchina: sono già 10 le presenze dopo metà stagione, di cui la metà da titolare. Una pedina preziosa nello scacchiere laziale capace di muoversi sia da esterno basso a destra nella difesa a quattro, che nel 3-4-2-1 utilizzato nelle ultime uscite dal tecnico biancoceleste. "Io mi alleno per essere a disposizione del mister quando ha bisogno di me - ha dichiarato lo spagnolo in zona mista dopo la sfida contro l'Atalanta - Inzaghi mi ha sempre dato fiducia e io sono sempre pronto a giocare. Sono felice con questa maglia". L'Europa e il sogno Champions: Patric e la Lazio vogliono volare sempre più in alto.