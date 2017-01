Calciomercato Cesena, UFFICIALE: dal Frosinone arriva Cocco

16/01/2017 21:06

CALCIOMERCATO CESENA/ Con una nota pubblicata attraverso il proprio sito ufficiale, il Cesena ha annunciato l'arrivo di Cocco dal Frosinone: "In data odierna l’A.C. Cesena rende noto di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo, fino al termine della corrente stagione sportiva, del calciatore Andrea Cocco. L’attaccante nato a Cagliari l’8 Aprile 1986, di proprietà del Pescara Calcio 1936 e tesserato dall’inizio della stagione per il Frosinone Calcio, vestirà la maglia bianconera n.11 e già nel pomeriggio di oggi ha raggiunto i suoi compagni al Centro Sportivo di Villa Silvia".

S.F.