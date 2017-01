Calciomercato Verona, visite mediche per Zuculini: confermata l'anticipazione di CM.IT

16/01/2017 20:17

CALCIOMERCATO VERONA ZUCULINI VISITE MEDICHE / Bruno Zuculini riparte da Verona. Ve lo avevamo anticipato oggi pomeriggio, poco fa la stessa società scaligera - attraverso il proprio profilo di 'Twitter' - ha confermato lo sbarco in Italia del centrocampista argentino, reduce dall'infruttuoso prestito al Rayo Vallecano. Il giocatore, di proprietà del Manchester City, è pronto a trasferirsi in gialloblu per riabbraciare il fratello Franco: in giornata, infatti, ha svolto la prima parte delle visite mediche presso una clinica specializzata di Verona.

D.G.