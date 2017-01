Juventus, strigliata di Higuain: "Mai più figure come ieri. Quando tornerò a Napoli..."

16/01/2017 20:32

NEWS JUVENTUS/ "Mai più figure come quella di ieri a Firenze": a Gonzalo Higuain non è andata giù la sconfitta rimediata dalla Juventus in casa della Fiorentina. Il 'Pipita', intervenuto ad un evento legato al suo sponsor insieme a campioni del calibro di Cavani, Lewandowski, Kane e Rashford, ha analizzato il ko con i viola spronando la squadra a voltare subito pagina.

Juventus, Higuain e il ko con la Fiorentina: "Mai più!"

"La sconfitta come quella di ieri contro la Fiorentina non deve accadere più, non possiamo permetterci partite e figure di questo genere - le parole di Higuain riportate da 'Tuttosport' - non deve capitare, basta! Adesso è ora di esprimere la stessa carica e rabbia che abbiamo nelle gare in casa anche quando andiamo a giocare in trasferta".

"Il bilancio della mia avventura alla Juventus? In generale dico che il bilancio è positivo, sia a livello di squadra che personale. Le critiche? Sono stato sette anni al Real Madrid, sono abituato..."

"Il mio ritorno a Napoli? Vedremo come mi accoglieranno i tifosi al mio ritorno. Io sono tranquillo".

S.F.