Palermo, Corini verso l'esonero: due in lizza per il suo posto

16/01/2017 20:07

PALERMO CORINI ESONERO BALLARDINI / Oggi era il giorno decisivo per il futuro di Eugenio Corini sulla panchina del Palermo. Ma le sensazioni, al termine dell'incontro in Friuli col patron Zamparini, non sembrano essere positive: l'ex tecnico del Chievo infatti viaggia verso l'esonero dopo appena un mese e mezzo dal suo insediamento.

Per la sua sostituzione sono in lizza De Zerbi - per il quale si potrebbero bloccare alcune cessioni per convincerlo - e Ballardini, pronto a compiere l'ennesimo ritorno in rosanero.

D.G.