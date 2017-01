Torino-Milan, le scelte di Montella: due esclusioni

16/01/2017 19:49

TORINO MILAN FORMAZIONE MONTELLA / Giocano Pasalic e Bonaventura, fuori Kucka e Niang: queste le scelte di Vincenzo Montella per Torino-Milan. E' stata annunciata la formazione ufficiale del Milan con il centrocampista croato che è stato preferito all'ex Genoa. In attacco confermata la panchina per il francese, con Bonaventura avanzato sull'out mancino e Suso dall'altra parte.

Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Milan:

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Obi; Falque, Belotti, Ljajic.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Calabria; Pasalic, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura.

B.D.S.