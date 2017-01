DIRETTA Seria A, Torino-Milan: segui la cronaca LIVE

16/01/2017 19:45

DIRETTA TORINO MILAN LIVE / Sarà Torino-Milan a chiudere la ventesima giornata di Serie A. Dopo la vittoria della Fiorentina, i granata cercano i tre punti per scavalcare nuovamente i Viola in classifica, mentre i rossoneri non possono permettersi passi falsi se vogliono mantenere il contatto con Lazio e Napoli. Calciomercato.it Vi offre la diretta testuale dell'incontro.

FORMAZIONI UFFICIALI:

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Obi; Falque, Belotti, Ljajic.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Calabria; Pasalic, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura.



CLASSIFICA: Juventus* 45; Roma 44; Napoli 41; Lazio 40; Milan** e Inter 36; Fiorentina* 30; Torino* 29; Cagliari 26; Udinese e Chievo 25; Sampdoria 24; Bologna* e Genoa 23; Sassuolo 21; Empoli 18; Palermo 10; Crotone* e Pescara* 9

**due partite in meno; *una partita in meno

D.T.