Chelsea, caso Costa: atteso il faccia a faccia con Conte

16/01/2017 19:20

CHELSEA COSTA CONTE / Continua a tenere banco il caso Diego Costa in casa Chelsea: dopo l'esclusione dai convocati e le voci su un possibile addio, destinazione Cina di Costa, per l'attaccante spagnolo si attende il faccia a faccia con Conte. Lo spagnolo si è allenato anche oggi da solo, visto che i suoi compagni avevano la giornata libera, per recuperare dal problema fisico accusato la scorsa settimana. Domani ci sarà la ripresa degli allenamenti e Costa e Conte si ritroveranno dopo tre giorni: l'occasione per discutere del futuro del calciatore che sembra dover essere legato, almeno fino a giugno, al Chelsea.

B.D.S.