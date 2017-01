16/01/2017 19:12

CALCIOMERCATO LIVERPOOL SHEYI OJO / Jürgen Klopp si tiene stretto Sheyi Ojo: come si legge su 'Liverpool Echo', il manager del Liverpool ha bloccato la cessione del 19enne centrocampista. Il calciatore era seguito dal Newcastle ed altre società, ma per il momento non lascerà i 'Reds'.

B.D.S.