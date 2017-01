Watford, Mazzarri non rischia: "E' l'uomo giusto per il club"

16/01/2017 18:21

WATFORD MAZZARRI ESONERO / Nessun rischio esonero per Walter Mazzarri: il Watford non ha intenzione di cambiare la guida tecnica nonostante i risultati dell'ultimo periodo non siano positivi. A riportarlo è 'skysports.com', che cita le dichiarazioni di una fonte vicino al club: "La famiglia Pozzo è preoccupata per la situazione ma ha piena fiducia in Mazzarri: è l'allenatore giusto per la squadra. Per l'attenzione ai dettagli, il tempo che dedica al suo lavoro, il rispetto che hanno i giocatori per lui, dimostrano che è l'uomo giusto per portare il Watford alla salvezza. In Premier League ci sono tanti allenatori di talento: Walter Mazzarri è uno di questi".

B.D.S.