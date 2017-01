16/01/2017 18:12

CALCIOMERCATO CONTE LAZIO ATALANTA / Antonio Conte guarda alla serie A per rinforzare il suo Chelsea. Nel pomeriggio di ieri - si legge su 'GazzaMercato' - uno scout del club londinese è stato all''Olimpico' per vedere da vicino i talenti di Lazio e Atalanta. Diversi i possibili nomi sul taccuino: da Sebastian de Vrij, ormai vecchio obiettivo, a Felipe Anderson, fino ad arrivare ai giovani bergamaschi come Conti e Petagna.

M.S.