Calciomercato Verona, si chiude per Zuculini: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

16/01/2017 17:51

VERONA ZUCULINI - Il Verona è vicino a Bruno Zuculini. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club veneto sta cercando di chiudere in questi minuti la trattativa per portare il 23enne centrocampista argentino, tornato al Manchester City dopo la chiusura anticipata del prestito al Rayo Vallecano dell'estate scorsa. Per il calciatore, che potrebbe così riabbracciare il fratello Franco in gialloblu, si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Attese novità nelle prossime ore.