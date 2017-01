Calciomercato Milan, due concorrenti per Deulofeu

16/01/2017 18:03

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / Per il Milan la strada che porta a Gerard Deulofeu si fa sempre più in salita. Come si legge su 'corrieredellosport.it', infatti, sull'esterno dell'Everton la concorrenza è agguerita e con i rossoneri che non hanno un budget a disposizione la difficoltà di portare a termine la trattativa è evidenza. Sullo spagnolo c'è il Celta Vigo pronto a prenderlo in prestito con obbligo di riscatto. Ancora più interessante per l'Everton l'offerta del Middlesbrough che vorrebbe il calciatore a titolo definitivo già a gennaio. In caso di accordo, toccherà poi a Deulofeu - attratto dalla possibilità di vestire la maglia del Milan - decidere se accettare un trasferimento nella Liga o nella fila del 'Boro'.

B.D.S.