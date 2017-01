Cies, il calciatore più caro della Serie A non è Higuain!

16/01/2017 18:03

GIOCATORI PIU' CARI SERIE A / Anche grazie all'irruzione dei cinesi, le cifre folli sono ormai all'ordine del giorno in sede di calciomercato. Fissare delle clausole rescissorie attorno ai 100 milioni di euro, è sempre meno di frequente un mero espediente mediatico. In futuro, altre cessioni alla Pogba o alla Higuain potrebbero infiammare le sessioni di mercato, ma qual è il reale valore di un calciatore? E in base a quale parametri viene stabilito? In un recente studio, il 'CIES' ha stilato una graduatoria dei calciatori più cari della Serie A, confermando una preponderanza bianconera anche se, forse un po' a sorpresa, lo juventino che occupa il gradino più alto del podio non è Gonzalo Higuain.

Calciatori più cari della Serie A: Dybala batte Higuain

Secondo il 'Centro Internazionale di Studi di Ricerca Sportiva', Paulo Dybala è il calciatore più caro, con una valutazione di ben 113,8 milioni di euro. 'El Pipita' è fermo a 98 milioni, seguito da Mauro Icardi, valutato 77,7 milioni di euro. Al quarto posto troviamo un po' a sorpresa Momo Salah. L'attaccante giallorosso viene valutato 64,9 milioni di euro e precede l'ex compagno di squadra Miralem Pjanic (52,5 milioni di euro). Dietro al bosniaco, troviamo il suo amico Radja Nainggolan (50,7). Andrea Belotti e Antonio Rüdiger vengono valutati rispettivamente 45,2 e 44,5 milioni di euro. Il difensore giallorosso supera così Daniele Rugani (42,7) e Leonardo Bonucci (43).

D.T.