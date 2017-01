Coppa Italia, Inter-Bologna: i convocati di Donadoni

16/01/2017 17:44

COPPA ITALIA INTER BOLOGNA CONVOCATI / Roberto Donadoni ha diramato la lista dei convocati per Inter-Bologna, gara valida per gli ottavi di finale di coppa Italia e in programma domani sera a 'San Siro'. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Da Costa, Mirante, Sarr.

Difensori: Bianconi (80), Brignani (13), Krafth, Maietta, Masina, Mbaye, Oikonomou.

Centrocampisti: Donsah, Dzemaili, Frabotta (42), Nagy, Pulgar, Rizzo, Viviani.

Attaccanti: Destro, Di Francesco, Floccari, Krejci, Mounier, Okwonkwo.