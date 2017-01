16/01/2017 17:41

CALCIOMERCATO OLYMPIACOS CISSOKHO Nuova avventura per Aly Cissokho. Il terzino sinistro, che in passato fu vicino a vestire la maglia del Milan, riparte dalla Grecia. Il calciatore lascia l'Aston Villa per giocare con la maglia dell'Olympiacos. A renderlo noto è stato lo stesso club greco, sul proprio sito ufficiale.

M.S.