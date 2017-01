Calciomercato Inter, Yao-Bastia: stallo nella trattativa

16/01/2017 17:28

CALCIOMERCATO INTER YAO / Un futuro tutto da scrivere per Yao. Il difensore di proprietà dell'Inter sembrava ad un passo dal Bastia ma la trattativa - secondo quanto riportato da 'gianlucadimarzio.com' - avrebbe subito un rallentamento. Il calciatore ha già un accordo con i francesi ma manca quello tra i due club. L'Inter per l'ex Crotone vorrebbe due milioni di euro e il 30% dell'eventuale rivendita. Troppo, al momento, per il Bastia.

M.S.