Calciomercato Fiorentina, sirene inglesi per Zarate

16/01/2017 17:10

CALCIOMERCATO FIORENTINA ZARATE WATFORD / Non c'è solo Kalinic tra i calciatori della Fiorentina che in questo calciomercato di gennaio potrebbero lasciare la Serie A: come riferisce 'Sky', infatti, sirene inglesi risuonano per Mauro Zarate E' il Watford di Walter Mazzarri ad aver messo nel mirino il fantasista argentino che quest'anno ha collezionato appena 9 presenze complessive. Per Zarate si è parlato anche di un trasferimento in Cina, ipotesi da non scartare come riportato da Calciomercato.it.

B.D.S.