Inter-Bologna, Pioli: "Possiamo avere dei vantaggi. Vincere aiuta a vincere"

16/01/2017 17:15

INTER BOLOGNA PIOLI / Giornata di vigilia per l'Inter di Stefano Pioli. I nerazzurri, che stanno vivendo un ottimo momento in campionato, vogliono continuare la striscia positiva anche in Coppa Italia. Il tecnico, intervenuto ai microfoni di 'Inter Channel', ha parlato delle News Inter in vista della sfida di domani contro il Bologna, valevole per gli ottavi di finale della competizione: "Entriamo nel calendario quando mancano 4 partite per arrivare in finale ma bisogna cominciare a fare bene da domani - ammette Stefano Pioli - È una competizione alla quale teniamo".

FATTORE SAN SIRO - "Se la serenità è accompagnata da concentrazione e determinazione è un fattore importante. Giocare in casa ci può dare dei vantaggi, ma dovremo dimostrarlo con una prestazione all'altezza".

FORMAZIONE - "Terrò presente chi sta lavorando bene durante la settimana, la partita è importante ma dovrò valutare bene dopo l'allenamento di rifinitura chi sarà nelle condizioni migliori. Vincere fa bene e aiuta a vincere, dobbiamo continuare a farlo".

Inter, ottimo momento: sono 5 le vittorie consecutive in campionato

Stefano Pioli ha parlato del momento magico dell'Inter. Sono cinque adesso le vittorie consecutive dopo i tre punti arrivati con il Chievo, in cui ha esordito dal primo minuto l'ultimo regalo del calciomercato, Gagliardini: "Dobbiamo vincere più partite da qui alla fine, di più non possiamo fare - prosegue il tecnico nerazzurro Credevo all'inizio e continuo a credere che la squadra abbia ottimi valori, noi dobbiamo continuare a vincere per provare ad accorciare la distanza che ci separa dalle prime tre o quattro del campionato".

L'IMPORTANZA DEI TIFOSI - "Il tifoso dell'Inter ama questi colori e sa che la squadra domani darà il massimo".