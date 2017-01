Calciomercato Napoli, Milan-Insigne: il retroscena che spaventa gli azzurri

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

16/01/2017 16:52

CALCIOMERCATO NAPOLI MILAN INSIGNE / Tutto ancora da scrivere il futuro di Lorenzo Insigne: l'attaccante e il Napoli continuano a giurarsi amore eterno ma alla prova dei fatti la firma 'per la vita' ancora deve arrivare. Colpa di un rinnovo che fatica ad esserci: dai contatti dell'estate scorsa ne è passato di tempo e l'intesa non è stata ancora raggiunta. Ecco allora parlare di un possibile interessamento del Milan per Insigne: Calciomercato.it ve ne ha parlato qualche giorno fa e ora arriva il retroscena che spaventa l'ambiente azzurro.

Il 'Corriere della Sera' nell'edizione odierna parla di un incontro avvenuto circa un mese fa tra il direttore sportivo in pectore del Milan, Massimiliano Mirabelli, e gli agenti del numero 24 del Napoli.