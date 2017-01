Calciomercato Juventus, da Kolasinac ad Allegri: le mosse del presente e del futuro

Mario D'Amiano

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Sconfitta, critiche e polemiche. Il momento della Juventus, dopo la partita persa ieri contro la Fiorentina, non è dei migliori. I bianconeri, al termine di una prestazione opaca, hanno visto riaprirsi la lotta scudetto, con Roma (distante un solo punto) e Napoli (lontano quattro lunghezze) che sono tornate a sperare, nonostante i bianconeri debbano ancora recuperare la gara contro il Crotone. Se il nuovo anno era iniziato nel migliore dei modi, con la netta vittoria contro il Bologna e il passaggio del turno in Coppa Italia, questa brusca frenata, che va ad aggiungersi a quella in Supercoppa, ha fatto tornare a discutere anche sulla necessità di ulteriori rinforzi. Nel calciomercato di gennaio sono già stati presi giocatori per il presente (vedi Rincon) e per il futuro (Caldara e Orsolini). Tuttavia, sia in inverno che la prossima estate, qualcosa potrebbe ancora cambiare in entrata e in uscita. Da Evra a Kolasinac, passando per Verratti e il futuro di Allegri: Marotta progetta l'avvenire del calciomercato Juventus.

Calciomercato Juventus, da Evra a Kolasinac: le mosse di gennaio

Il primo rinforzo per la mediana di Allegri è stato Tomas Rincon, centrocampista roccioso capace di interdire e costruire. L'ex Genoa potrebbe rivelarsi molto utile per il prosieguo della stagione, mentre Orsolini e Caldara, due giovani campioncini che si stanno mettendo in mostra rispettivamente con Ascoli e Atalanta, rappresentano un investimento per il futuro. Inoltre, svanito il colpo Witsel (che ha detto sì ai milioni cinesi), per la zona nevralgica si potrebbe valutare l'arrivo di Luiz Guastavo del Wolfsburg, che piace anche a Inter e Nizza.

A tenere banco nel calciomercato Juventus, però, è la questione Evra. L'esperto terzino francese, arrivato nel luglio del 2014, potrebbe partire a gennaio per una nuova destinazione. Su Evra ci sono Crystal Palace e Valencia, ma non è da sottovalutare un ritorno di fiamma del Monaco. Attualmente sta valutando la giusta soluzione, ma in caso di addio i bianconeri proverebbero a chiudere per un nuovo terzino. Il nome caldo resta Sead Kolasinac, 23enne bosniaco che lo Schalke 04 non intende cedere per meno di 4 milioni di euro, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno prossimo. Il calciatore vanta svariati estimatori anche in Premier League. Oltre a Spinazzola, l'alternativa è Mattia De Sciglio (che non ha ancora rinnovato col Milan), per il quale di recente c'è stato un contatto con l'entourage.

Calciomercato Juventus, da Allegri a Verratti: le prospettive future

Il malumore che serpeggia dalla sconfitta contro il Milan in Supercoppa (a cui si aggiunge la sfuriata finale con Marotta e Paratici) e le voci che lo vorrebbero molto interessato alla Premier League hanno alimentato le indiscrezioni sul possibile addio di Allegri a fine stagione. Nonostante le smentite di Marotta e del tecnico stesso, quindi, non è escluso che la dirigenza possa iniziare presto a valutare i nomi più adatti per la panchina juventina. Tra i profili accostati di recente c'è proprio Paulo Sousa, che da calciatore ha già indossato i colori bianconeri. Spalletti, invece, interrogato su questa eventualità, ha ammesso di non avere problemi ad allenare la Juve. Altri nomi accostati sono Eusebio Di Francesco e Leonardo Jardim del Monaco. Più difficile, al momento, arrivare al 'Cholo' Simeone.

Per quanto concerne il mercato dei giocatori, in estate potrebbero esserci nuovi colpi in entrata. Se nemmeno in questa stagione la Juve dovesse avvicinarsi all'agognata vittoria della Champions League, infatti, Marotta e Paratici saranno chiamati a fare nuovi investimenti nei reparti più deboli. Tra questi, come ammesso dallo stesso direttore generale ieri sera, c'è il centrocampo: "Negli ultimi anni abbiamo avuto un centrocampo che difficilmente è ripresentabile, perché calciatori come Vidal, Pirlo e Pogba difficilmente si prendono - le parole di Marotta a 'Premium Sport' - Forse in quel settore siamo un po' meno forti".

Il primo nome sul taccuino potrebbe essere Marco Verratti. Classe '92, l'ex Pescara è seguito dai milgiori club al mondo e, come sottolineato spesso dal suo agente, avrebbe intenzione di vincere qualcosa di più del semplice campionato francese. Alla proprietà torinese piace da tempo e, considerando le difficoltà riscontrate in questa stagione, potrebbe essere l'uomo giusto per aumentare la qualità del centrocampo.

Un altro talento seguito è Rakitic, che al Barça gioca poco e starebbe meditando l'addio (piace anche al Manchester City). Resta sempre viva, inoltre, la pista che porta a Tolisso del Lione, valutato dai francesi tra i 40 e i 50 milioni di euro. In estate potrebbe scatenarsi un'asta internazionale, dato l'interesse di svariati club inglesi. Infine, pare difficile arrivare a Steven N'Zonzi del Siviglia, per il quale gli spagnoli chiedono che venga pagato l'intero importo (circa 30 milioni di euro) della clausola rescissoria. Nonostante siamo ancora a gennaio, la Juve potrebbe presto iniziare a progettare i colpi per la prossima estate.