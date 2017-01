Calciomercato Paris Saint-Germain, Pastore respinge la Cina

16/01/2017 16:32

PSG PASTORE HEBEI - Javier Pastore non ha intenzione di lasciare il Paris Saint-Germain. Attraverso il suo profilo Instagram, il trequartista argentino ha lanciato un messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni: "Non voglio andare via da Parigi, ho ancora tanto da dare al Paris Saint-Germain". Parole che non faranno piacere a Manuel Pellegrini: il tecnico dell'Hebei Fortune, come riportato da Calciomercato.it, era pronto a fare follie per avere in squadra l'ex Palermo in questa sessione di mercato.

A.L.