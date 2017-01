Calciomercato Inter, il Tianjin vuole Icardi: offerta rifiutata

16/01/2017 16:31

CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro non fa che preoccupare i tifosi italiani. Data l'ingente disponibilità economica del club, che l'ex campione del mondo ha portato alla promozione, ogni squadra che possa vantare in rosa un attaccante che sappia essere determinante sotto porta, dovrà fare i conti con le offerte dalla 'Super League'.

L'ultimo in ordine di tempo è Mauro Icardi, finito nel mirino di Cannavaro, il quale ha già contattato il suo entourage, così da convincerlo a trasferirsi in Cina, dicendo addio al calcio europeo a soli 23 anni. Stando a quanto riportato da 'sportmediaset.it', l'Inter avrebbe già rispedito al mittente l'offerta cinese, sottolineando l'incedibilità della punta argentina, che ha una clausola valida per l'estero da 110 milioni di euro. La stessa però non è valida per la stagione in corso.

L.I.