Calciomercato Juventus, Bentancur subito: il piano di Marotta

16/01/2017 16:23

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR / La Juventus insiste: vuole Rodrigo Bentancur subito, senza dover aspettare l'estate. Per questo, riporta 'TuttoSport', Beppe Marotta è in pressing sul Boca Juniors per strappare il sì nonostante la riluttanza del club argentino: il piano della dirigenza bianconera sarebbe di far arrivare in Italia il giovane centrocampista uruguaiano a febbraio, al termine del Sub20. I buoni rapporti tra i due club rendono possibile un'intesa.

B.D.S.