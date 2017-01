Calciomercato Juventus, pronto l'assalto a Sanchez

16/01/2017 16:22

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHEZ / Alexis Sanchez è di certo il pilastro dell'attacco dell'Arsenal di Wenger. Ad oggi è uno degli attaccanti più forti della Premier League, all'apice della forma fisica, dati i suoi 28 anni. Per queste ragioni è seguito dai maggiori club d'Europa, come il Psg e, in Italia, dov'è esploso il suo talento, dalla Juventus.

I bianconeri sognano un tridente d'attacco composto da Dybala, Higuain e Sanchez, così da puntare concretamente alla vittoria della Champions League, oltre a consolidare il proprio dominio in serie A.

Stando a quanto riportato dal portale 'soychile.cl', a breve i bianconeri potrebbero fare la propria mossa, dando inizio alle trattative per riuscire a strapparlo all'Asrsenal. La sensazione, al momento, è che il cileno sia sempre più distante da Londra.

L.I.