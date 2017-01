Calciomercato Fiorentina, agente Rossi: "Potrebbe tornare in Italia"

16/01/2017 16:08

CALCIOMERCATO FIORENTINA GIUSEPPE ROSSI / Federico Pastorello, agente di Giuseppe Rossi, ha fatto il punto su presente e futuro dell'attaccante del Celta Vigo, di proprietà della Fiorentina. Intervenuto a 'Rai Gr Parlamento', il procuratore ha spiegato: "Spero di andare ai Mondiali e al Celta le risposte fisiche sono importanti: da un anno e mezzo non ha problemi, il ginocchio sta dando garanzie. Gioca poco perché il tridente richiede una punta di peso, ma quando chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto. Futuro? Vuole restare in Eurooa, potrebbe anche tornare in Italia".

B.D.S.