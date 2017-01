Valencia, Zaza si presenta: "Fallimento in Premier colpa mia"

16/01/2017 15:46

VALENCIA PRESENTAZIONE ZAZA / Conferenza stampa di presentazione per Simone Zaza, neo-acquisto del Valencia. L'attaccante, arrivato dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, ha risposto alle domande dei giornalisti spiegando il suo approdo nella Liga. Le sue parole rientrano nelle news estero di giornata: "Sapevo del Valencia da tempo: quando il West Ham ha fatto sapere che mi avrebbe liberato, ho subito detto sì. Nonostante le difficoltà della squadra ho fortemente voluto venire qui".

Zaza spiega le sue difficoltà in Premier: "E' soprattutto colpa mia. L'inizio non è stato dei migliori e poi ho cominciato a vedere tutto negativo, non trovato niente di positivo. Ritrovarmi in un ambiente nuovo, con una cultura completamente diversa dalla mia è stato un problema".

L'attaccante racconta poi come ha vissuto le dimissioni di Prandelli: "Sapevo che mi voleva lui e quando se ne è andato credevo che l'interesse potesse diminuire. Invece il giorno dopo mi hanno chiamato per farmi capire che non era cambiato nulla".

Valencia, la presentazione di Zaza

Zaza svela di aver scelto il numero 12 ("Non ce n'erano molto liberi") e racconta di aver bisogno di tempo: "Non so se domenica potrò essere in campo, sono fermo da un po' anche se fisicamente sto bene. Devo lavorare per ritrovare la forma".

Infine una battuta sul futuro e sull'amicizia con Morata che grazie al calciomercato di gennaio ritroverà più vicino: "Sono venuto per rimanere: mi piace città, ambiente, posso fare bene. Ho scelto di venire perché il Valencia è la squadra che mi ha cercato con più convinzione, hanno mostrato di avere fiducia in me. Morata? Siamo amici, lui mi ha detto che qui per me è il posto ideale".

B.D.S.