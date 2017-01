Calciomercato Juventus, agente Evra: "Amore incondizionato per la Premier"

16/01/2017 15:29

CALCIOMERCATO JUVENTUS EVRA / In casa Juventus si discute molto del mercato in entrata, puntando chiaramente sulla linea giovane e italiana, sia per il presente che per il futuro. E' evidente però una certa attenzione anche sul fronte della trattative in uscita, con Patrice Evra che sembra sempre più distante dalla Juventus.

Il giocatore ha espresso la volontà di non vestire altra maglia in serie A, se non quella bianconera. Di conseguenza, se alla fine un addio ci sarà, il difensore ex Manchester United lascerà l'Italia.

In merito alla trattativa col club bianconero ha parlato il suo procuratore, Federico Pastorello, intervenuto a 'Rai Gr Parlamento': "La situazione è alquanto semplice. Al momento Patrice sta parlando con il club e non c'è alcun tipo di contrasto, né con la dirigenza né con il mister, alla base di questa riflessione. Più che tecnica, si tratta di una questione morale. Italia? Se resta in serie A, lo farà alla Juventus".

PREMIER LEAGUE - "Ha sempre avuto un amore incondizionato per la Premier League. Lo ispira la prospettiva di tornarci. Prenderà una decione nell'arco di una settimana, dieci giorni al massimo".

L.I.