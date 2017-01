Manchester United, Pogba: "Non penso ai soldi, scelta di cuore"

16/01/2017 15:26

MANCHESTER UNITED POGBA / Paul Pogba racconta il suo trasferimento al Manchester United. In un'intervista a 'Sfr Sport', il centrocampista ex Juventus spiega: "Potevo andare al Barcellona o al Real Madrid ma ho scelto con il cuore. Voglio vincere con questa maglia: non penso ai soldi, sono qui per giocare a calcio. Ho sempre detto che sarei tornato, amo questo club e grazie allo United che è iniziata la mia carriera".

B.D.S.