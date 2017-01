Coppa Italia, gli arbitri degli ottavi di finale

16/01/2017 15:11

COPPA ITALIA ARBITRI OTTAVI / In settimana si completa il quadro degli ottavi di finale di coppa Italia con le quattro partite restanti. Dopo le qualificazioni di Fiorentina, Juventus, Napoli e Milan, toccherà tra le altre a Inter, Lazio e Roma scendere in campo. Sono state rese note le designazioni arbitrali per le sfide che si giocherà tra martedì e giovedì.

INTER – BOLOGNA martedì 17, ore 21.00

MARIANI

DI FIORE – SCHENONE

IV: MAZZOLENI



SASSUOLO – CESENA mercoledì 18, ore 17.30

ROCCHI

VIVENZI – DI VUOLO

IV: PAIRETTO



LAZIO – GENOA mercoledì 18, ore 21.00

DAMATO

PAGANESSI – LO CICERO

IV: GAVILLUCCI



ROMA – SAMPDORIA giovedì 19, ore 21.00

CALVARESE

CARIOLATO – PERETTI

IV: RUSSO

