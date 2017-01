Inter, la Fiorentina batte la Juventus: scatta il 'mi piace' di Zhang

16/01/2017 14:53

INTER ZHANG JUVENTUS / Nella serata di ieri la Fiorentina è riuscita ad avere la meglio della capolista Juventus. Kalinic e Chiesa hanno battuto per 2-1 i bianconeri, facendo sperare Roma, Napoli e non solo in un campionato riaperto. Il gruppo di Allegri ha ancora una gara da recuperare, il che potrebbe allontanarlo ulteriormente dalla seconda in classifica. Il risultato ha però dato vita a discussioni in ambito sportivo, generando non pochi sorrisi tra le rivali.

Seppur più distante, anche l'Inter pare felice del risultato di Firenze, dato il 'mi piace' lasciato dal giovane Steven Zhang, figlio del numero uno di Suning, Zhang Jindong. Il click è ricaduto su una foto in particolare, pubblicata dalla Lega di Serie A sul proprio profilo ufficiale Instagram, evidenziando in una grafica proprio lo score del 'Franchi'.

L.I.