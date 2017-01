Inter, Moratti: "Bravi Pioli e Zhang. Mio ritorno non impossibile"

16/01/2017 14:40

INTER MORATTI RITORNO / Quinta vittoria consecutiva per l'Inter di Pioli: le news Inter segnalano un prepotente ritorno della squadra nerazzurra nella lotta Champions con il terzo posto che, recuperi a parte, dista cinque punti. Merito del nuovo corso iniziato con l'arrivo dell'ex tecnico della Lazio ma anche di un calciomercato invernale partito con il colpo Gagliardini: alla prima il centrocampista proveniente dall'Atalanta non ha deluso le attese rivelandosi uno dei migliori in campo.

Il sucesso contro il Chievo ha fatto felice anche l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, che ai giornalisti presenti sotto gli uffici della Saras non ha mancato di rilasciare alcune dichiarazioni, commentando lo splendido momento della squadra: "Sono stati bravi tutti. Ho visto una bella partita con l'Inter che ha giocato molto bene, dando ottime speranze per il futuro. Pioli e Zhang sono stati molto bravi. E' giusto continuare a vincere per raggiungere il traguardo della Champions".

Inter, Moratti e il ritorno in società

Non solo campo però: Moratti risponde anche alle domande di un suo possibile ritorno in società. Una voce ricorrente che dal giorno del suo addio all'Inter torna ogni tanto di attualità. Questa volta l'ex patron nerazzurro non chiude completamente la porta: "Per il momento sono tifoso e mi va bene così. Un mio ritorno in società è difficile ma non impossibile".

B.D.S.