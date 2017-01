Napoli, agente Hamsik: "Vuole portare gli azzurri in alto, poi..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

16/01/2017 14:32

NAPOLI AGENTE HAMSIK / Nella giornata di ieri il Napoli ha vinto la sua terza gara di questo 2017, iniziato al meglio per gli uomini di Maurizio Sarri, che hanno accolto in rosa Pavoletti e ottengono ottime notizie da Milik in chiave recupero.

Contro il Pescara non si trattava di una gara semplice, soprattutto ricordando la prima di campionato. Dopo un primo tempo bloccato, ci ha pensato Tonelli, alla sua seconda rete in due gare da titolare, a sbloccare il risultato, per poi lasciare campo ad Hamsik, prima della rete finale di Mertens, che ha così siglato la sua cinquantesima rete con la maglia del Napoli, festeggiando con un cuore tracciato sulla telecamera, rivolto a sua moglie Kat.

Il procuratore del capitano del Napoli, Juraj Venglos, è quest'oggi intervenuto a 'Radio Crc', facendo il punto sulle ultime news Napoli, tra le quali il ritorno di Diego Armando Maradona a Napoli, che ha spedito la città in visibilio. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Non so se Marek riuscirà a incontrare Maradona. Sarebbe ovviamente felice se ciò potesse accadere. Diego è la bandiera del Napoli. Ha reso questa squadra vincente e sappiamo cosa rappresenta per la città. E' il calciatore più grande di tutti i tempi".

RECORD - "E' a meno 9 dal record di gol di Maradona. Sarebbe qualcosa d'importante per lui raggiungerlo, anche se credo serva ancora un po'. Ad ogni modo l'obiettivo principale resta la squadra. Il suo desiderio è portare il Napoli più in alto possibile, poi penserà al resto".

SCUDETTO - "Ogni cosa è possibile. Marek sa che la gara di ieri non è altro che una tappa. Il campionato è ancora lungo e prevede molte partite. Nulla è ancora definito in vetta, anche se è molto difficile".

REAL MADRID - "Andrò di certo a vedere la partita e auguro il meglio al Napoli. E' bellissimo poter disputare match di questo tipo".