Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: agente Sosa in arrivo a Milano

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

16/01/2017 14:33

CALCIOMERCATO MILAN SOSA - José Ernesto Sosa, arrivato al Milan la scorsa estate, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nell'undici del tecnico Vincenzo Montella. Solo sette le presenze in stagione del 'Principito' per un totale di 395 minuti giocati. Davvero pochi viste le aspettative all'inizio dell'esperienza in rossonero. Nonostante tutto, gli estimatori per il 31enne centrocampista non mancano visto che nei giorni scorsi, in chiave calciomercato Milan, si è parlato di un possibile ritorno in Turchia, al Fenerbahçe, dopo gli anni al Besiktas e di piste cinesi, sempre attuali in questo periodo.

Calciomercato Milan, l'agente di Sosa in Italia

Se per quanto riguarda l'ipotesi turca sembra essere arrivato un secco 'no', per quelle cinesi si aspetta ancora un passo concreto, che ad oggi non c'è stato. Sosa ha sempre espresso il desiderio di restare in rossonero, ma questa settimana sarà cruciale per saperne di più sul suo futuro: stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il suo agente sarà a Milano mercoledì prossimo. In programma incontri con i dirigenti meneghini per capire quale sarà il futuro dell'ex Napoli.