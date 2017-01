Chelsea, Conte 'affamato': assaggia una torta in conferenza

16/01/2017 14:27

CHELSEA CONTE TORTA / Affamato sul campo, affamato in conferenza stampa: Antonio Conte non fa differenze tra dentro e fuori il rettangolo di gioco. Se il suo Chelsea sta dominando la Premier League, il manager italiano vede crescere la sua 'fame'. La dimostrazione si è avuta durante la conferenza stampa successiva alla sfida contro il Leicester. L'ex ct ha visto un giornalista mangiare una fetta di torta e ha chiesto di assaggiarne un po': "Non ho mangiato", la giustificazione di Conte tra le risate dei presenti.

B.D.S.