Calciomercato Juventus, allarme Kean: Arsenal e City ci provano

16/01/2017 14:15

CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN / Mino Raiola non ha dubbi: il 2017 sarà il suo anno. Lui è Moise Kean, baby prodigio della Juventus, primo nato nel 2000 ad esordire in Serie A e in Champions League. I bianconeri lavorano per blindare il 16enne attaccante di Vercelli ma devono guardarsi dalla concorrenza delle inglese: come riferisce il 'Daily Star', infatti, Arsenal e Manchester City sono fortemente interessate al talentino. Il tabloid britannico riporta anche alcune dichiarazioni del suo agente, Raiola: "Kean è il nome da segnarsi nel 2017 e non lo dico perché sono il suo agente. Ha 16 anni ma una determinazione che fa paura".

B.D.S.