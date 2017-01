Calciomercato Juventus, agente Verratti: "Difficile tornare in Italia. Tifo bianconero? Falso"

16/01/2017 14:11

CALCIOMERCATO JUVENTUS AGENTE VERRATTI / Si continua a fare un gran parlare del futuro di Marco Verratti, resosi protagonista a livello europeo con la maglia del Psg. Quello che da molti viene considerato in chiave Nazionale il 'nuovo Pirlo', è stato accostato a svariati club, anche italiani, tra i quali la Juventus.

Del suo ritorno in serie A si discute ormai da tempo, dal momento che la stessa Juventus, così come il Napoli, mostrarono tutto il loro interesse nei suoi confronti, una volta mostrato tutto il proprio talento con la maglia del Pescara. Allora fu l'offerta dei francesi ad avere la meglio ma oggi le cose potrebbero andare diversamente. Questo almeno sperano molti tifosi e di tale argomento è tornato a parlare il procuratore del ragazzo, Donato Di Campli, intervistato da 'Radio Onda Libera': "Direi che un ritorno in Italia è al momento molto difficile. Marco si trova in un progetto ai massimi livelli in Europa, in un grande club. Tifoso della Juventus? Sebastiani ha detto cose non vere. Forse l'ha fatto perché c'era di mezzo la partita contro il Napoli. Verratti è un professionista e se non è andato al Napoli è soltanto perché non rientrava in un progetto importante, oltre che per una questione di diritti d'immagine".

CINA - "Al momento i cinesi stanno investendo milioni, con i giocatori che paiono pensare più alla propria tasca che alla carriera. Ad ogni modo ben vengano i loro capitali".

GAGLIARDINI - "L'Inter sta cambiando rotta con intelligenza. Gli investimenti importanti poi si vedranno a luglio. Segnatevi questo nome: Mamadou Coulibaly, del Pescara. E' un centrocampista senegalese del '99".

L.I.